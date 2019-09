Ngày 24.9.2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án phá 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là vụ cá độ lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành khác triệt xóa.