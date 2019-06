Ngày 15.6.2019, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá.