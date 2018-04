Nghi can thứ ba vụ cướp ngân hàng ABBank ra đầu thú

Chiều 11.4.2018, thông tin từ công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết Nguyễn Ngọc Khuê, 31 tuổi là nghi can thứ ba trong vụ dùng súng cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào ngày 31.3, đã đến trụ sở công an đầu thú.