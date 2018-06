Nghịch tử cầm đòn gánh phang cô gái gãy tay vì dám... giúp mẹ già

Nguyễn Văn Me, 41 tuổi, ở ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.