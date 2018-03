Người đàn ông chết bốc mùi nồng nặc trong căn nhà khoá ngoài

Chiều ngày 22.3.2018, Công an TX, Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự, PC54 - Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong phòng trọ.