Nhiều người dân ở Đông Hà tự bỏ tiền lắp đặt camera an ninh đường phố

Được sự vận động của lực lượng công an, từ cuối năm 2018 đến nay, ở khu phố 1, P.Đông Lương, TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã có 15 chiếc camera an ninh đường phố do người dân lắp đặt, giúp giảm đáng kể tình trạng sử dụng ma túy, trộm cắp xảy ra trên các tuyến đường.