Phá vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 12.1.2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế, PC46, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người, gồm Lê Khắc Thông (28 tuổi, ở Quận 7, TP.HCM), Thiều Minh Hoàng, 23 tuổi, ở xã Ea Ly, H.Sông Hinh và Lương Công Hi, 23 tuổi, ở P.9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.