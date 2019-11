Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, bé trai 26 tháng tuổi bị lạc gia đình đã được Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Nhị Bình trao trả về cho người thân vào rạng sáng ngày 12.11.2019.