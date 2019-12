Sếp pháp y nhận mình lái ô tô “hạ gục” biển báo trên cầu An Cựu

Trên cầu An Cựu (thành phố Huế), ô tô 4 chỗ bất ngờ tông trực diện và đè bẹp trụ cắm biển báo trên đường, sau đó leo hẳn lên dải phân cách phân chia hai làn cầu An Cựu. Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết chính mình là người cầm lái.