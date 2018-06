Sòng bạc “quý bà” bị đột kích lúc đang say sưa sát phạt

Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đã được huy động để thực hiện đột kích sòng bạc bắt quả tang 40 người đang đánh bài ăn tiền tại khu đất trống ở ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.