Tài xế Grab ngỡ ngàng vì bị Thanh tra giao thông thổi phạt ở sân bay

Sáng 9.1.2019, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM phối hợp cùng lực lượng kiểm soát An ninh hàng không Tân Sơn Nhất và Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã kiểm tra, xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ và hoạt động vận tải hành.