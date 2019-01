Tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An có sử dụng rượu bia

Sáng ngày 3.1.2019, Công an tỉnh Long An lấy lời khai tài xế Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, quê ở tỉnh Long An để điều tra về vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Bình Nhựt, trên quốc lộ 1A, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.