Thanh niên 17 tuổi bị điện giật thương tâm, chết trước cửa nhà

Do không chú ý quan sát, người phụ nữ đi xe máy đã tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng trên đường. Người phụ nữ tử vong sau đó.

Vào cuối năm 2018 và tháng 7.2019, do già yếu, bệnh tật, hai con bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, mỗi con nặng từ 800 kg đến 1 tấn đã chết. Sau đó khu bảo tồn đã mang về tiến hành làm tiêu bản để lưu giữ phục vụ nghiên cứu khoa học và khách tham quan.

Tàu của Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã đưa thi thể thuyền trưởng Lê Văn Nở (44 tuổi) về bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào trưa 13.9.2019. 3 ngư dân khác là Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) cùng ở P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tiếp tục được đưa vào bệnh viện cấp cứu do ngộ độc cá nóc.

Sau khi đột nhập vào nhà dân trộm tài sản và đang đem đi tiêu thụ thì Phi bị công an tóm gọn cùng tang vật. Hơn 1 giờ đồng hồ sau khi công an bắt được Phi thì nạn nhân mới phát hiện nhà bị trộm tài sản và đi trình báo công an.