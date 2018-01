Thanh niên đốt xe, nhảy xuống sông Đồng Nai rồi kêu cứu

Rạng sáng 18.1.2018, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vụ việc đốt xe, tự tử xảy ra tại cầu Đồng Nai thuộc địa bàn P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.