Thi thể người phụ nữ còn son phấn trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng

Chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ đã giúp cứu sống hàng ngàn trẻ sinh non và bệnh nặng. Tỷ lệ tử vong trẻ sinh non tháng dưới 28 tuần tuổi thai, giảm gần 20% so với trước khi có ngân hàng sữa mẹ.