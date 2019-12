Thu giữ 139 bình khí cười

Đến sáng 17.12.2019, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy xảy ra tại một cửa hàng điện máy và một xưởng gỗ trên đường Mạc Cửu, KP.8, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 17.12.2019, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đang truy tìm chủ lô hàng khí cười trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nhà riêng của ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết. Cùng ngày, ông Điệp đã bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trên cầu An Cựu (thành phố Huế), ô tô 4 chỗ bất ngờ tông trực diện và đè bẹp trụ cắm biển báo trên đường, sau đó leo hẳn lên dải phân cách phân chia hai làn cầu An Cựu. Ông Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết chính mình là người cầm lái.