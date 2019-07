Vợ đi lấy ma túy giúp, chồng bị công an bắt ngay trong ngày

Sáng 5.7.2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hòa Lon, sinh năm 1974, ở tỉnh An Giang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vợ của Lon là Nguyễn Lê Thị Huyền (sinh năm 1981) cũng bị bắt quả tang khi đang đi lấy ma túy giúp cho chồng.