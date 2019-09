Xúc phạm công an trên Facebook: nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết nghi can Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) đang được tập trung cứu chữa để tiếp tục làm rõ vụ trọng án giết vợ sắp cưới rồi rạch bụng, cắt cổ tay tự tử.