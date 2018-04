[HỘI THẢO] Giải pháp an toàn khi cháy nổ ở chung cư

Làm thế nào để sống an toàn ở chung cư khi cháy nổ? Khi cháy nổ xảy ra người dân phải làm thế nào để an toàn, thoát hiểm? Những cam kết của chủ đầu tư về phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà. Khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm, bồi thường thiệt hại như thế nào? Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra chất lượng chung cư, chất lượng thiết bị PCCC, kiểm tra, giám sát an toàn PCCC tại các tòa nhà, nhất là chung cư.

Chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và Fanpage Facebook Báo Thanh Niên